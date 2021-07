Elezioni Roma sondaggi, i numeri che spaventano Pd e M5S. Che botta

Centrodestra favorito alle elezioni comunali di Roma che si terranno a ottobre. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Sapienza di Roma.



Al primo turno Enrico Michetti, candidato del Centrodestra si attesta in prima posizione al 31,1%. In seconda posizione il candidato del Centrosinistra Roberto Gualtieri (Pd) con il 22,4%, tallonato dalla sindaca uscente del M5S con il 21,6%. In quarta posizione Carlo Calenda con il 17,2%.



Per quanto riguarda il ballottaggio, Michetti prevale sia su Gualtieri sia su Raggi, mentre perde contro Calenda (anche se difficilmente il leader di Azione arriverà al secondo turno, essendo quarto abbastanza distanziato). Calenda vince anche contro Raggi e Gualtieri, mentre la sfida tra il candidato del Pd e la sindaca grillina vede in leggerissimo vantaggio l'ex ministro dell'Economia.