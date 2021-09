Elezioni Roma sondaggio: Michetti prima, ma cala. Raggi fuori dal ballottaggio

Enrico Michetti si conferma in testa al primo turno in vista delle elezioni comunali a Roma del 3-4 ottobre, ma il candidato del Centrodestra è in calo rispetto all'ultima rilevazione presentata a fine agosto la Piazza, la kermesse di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica (Brindisi). E' il dato principale del sondaggio realizzato da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210, in esclusiva per Affaritaliani.it.



Michetti si attesta tra il 29,8% e il 33,8. In seconda posizione, in crescita, il candidato del Pd e del Centrosinistra Roberto Gualtieri (24,3-28,3%). Sale, ma resta al momento fuori dal ballottaggio, la sindaca uscente del Movimento 5 Stelle che si attesta tra il 19,1% e il 23,1. In calo tra il 13,2% e il 17,2 Carlo Calenda, leader di Azione. Gli altri candidati, complessivamente, tra il 4,6 e il 6,6%.