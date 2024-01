Elezioni Sardegna sondaggi: Centrodestra con Truzzu verso la vittoria

Elezioni Sardegna, parla Parla Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli

Paolo Truzzu lanciato verso la vittoria alle elezioni regionali in Sardegna del 25 febbraio. La situazione sull'Isola è ormai chiara. Il Centrodestra si è ricompattato con tutta la coalizione che sosterrà il sindaco di Cagliari di Fratelli d'Italia mentre il Centrosinistra va al voto diviso.

Alessandra Todde, Movimento 5 Stelle, ha il sostegno del Partito Democratico ma in campo ci sarà anche Renato Soru, ex Governatore ed ex europarlamentare del Pd sostenuto dal centro di Azione (Carlo Calenda) e degli ex renziani di PER.

"E' del tutto evidente che questa situazione favorisce nettamente il Centrodestra. La coalizione che governa il Paese quando esce da controversie e sceglie un candidato poi va dritto su quel nome", spiega ad Affaritaliani.it Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. "Bisognerà vedere la solidità della candidatura di Soru, personalità molto nota, e quanti voti riuscirà a prendere dal Pd. Per questi motivi, vista la situazione Truzzu è decisamente favorito per diventare presidente della regione Sardegna".