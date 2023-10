Elezioni Trentino, Lega ottimista: sorpasso su FdI. Anticipazione dati: rumor

Elezioni Trentino, Lega ottimista per Fugatti e per il voto di lista. I sentiment



Elezioni Trentino, grande attesa per i risultati del voto nella Provincia autonoma. Alle urne domenica 22 ottobre 2023 dalle ore 07:00 alle ore 22:00. Lo scrutinio in Trentino inizierà alle ore 7 di lunedì mattina. In Alto Adige subito dopo la chiusura dei seggi alle ore 21 di domenica.

Stando ai rumor che circolano nei partiti, il test viene visto con grande attenzione anche a Roma, Matteo Salvini - che si è speso molto in campagna elettorale girando tutto il Trentino, è sicurissimo della riconferma di Fugatti, presidente uscente ed esponente del Carroccio. Non solo, la Lega è convinta di essere il primo partito della Provincia autonoma superando Fratelli d'Italia che invece alle Politiche 2022 era il primo partito (Salvini ha proprio dichiarato "vincerà Fugatti e la Lega sarà il primo partito"). Nel Pd sperano nel recupero (anche grazie alla presenza dell'ex leghista Sergio Divina) ma la partita - ammettono i Dem - è molto difficile e complicata. Molto fiducioso Marco Rizzo, Democrazia Sovrana Popolare, per un buon risultato.

In Trentino l’attuale presidente Maurizio Fugatti è in campo anche in queste elezioni. Nel centrosinistra il Pd ha scelto il sindaco di Rovereto Francesco Valduga, mentre va per conto suo il Movimento 5 Stelle al pari dell’ex senatore Sergio Divina. In totale sono sette i candidati in corsa.

In Alto Adige invece saranno ben 16 le liste in campo per un totale di 488 candidati in campo, un numero ben maggiore rispetto al voto di cinque anni fa.

I candidati in Trentino.

Elena Dardo: Alternativa.

Filippo Degasperi: Unione Popolare, Onda Civica, La Me Val - Primiero Vanoi Mis.

Sergio Divina: Alternativa Popolare, Noi con Divina, Giovani per Divina Presidente.

Maurizio Fugatti: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Patt, Noi Trentino per Fugatti Presidente, La Civica, Fassa.

Alex Marini: Movimento 5 Stelle.

Marco Rizzo: Democrazia Sovrana Popolare.

Francesco Valduga: Pd, Azione, Italia Viva, Alleanza Verdi-Sinistra, Campobase, Casa Autonomia.Eu, Fascegn.

Come detto a Trento l’attuale presidente Maurizio Fugatti ha ufficializzato la sua intenzione di correre per un secondo mandato:oltre a Lega, Forza Italia, Udc, Patt e delle liste civiche, alla fine ci sarà anche Fratelli d’Italia. Correrà in solitaria per Alternativa Popolare l’ex leghista Sergio Divina.

Il Partito Democratico invece ha deciso di puntare sul sindaco di Rovereto Francesco Valduga, con la coalizione che dovrebbe comprendere anche da Azione, Italia Viva, Europa Verde e Sinistra Italiana.

Non ci sarà invece nella coalizione il Movimento 5 Stelle che, come candidato presidente, ha scelto di puntare sull’attuale consigliere pentastellato Alex Marini.

L’ex grillino Filippo Degasperi invece sarà in campo con Onda che racchiude forze politiche come Potere al Popolo e Rifondazione, mentre gli altri fuoriusciti 5 Stelle di Alternativo si presenteranno con Elena Dardo. Infine non mancherà Marco Rizzo, ora leader di Democrazia Sovrana Popolare.

In Alto Adige invece ci sono ben 16 liste in corsa:

TEAM K

MOVIMENTO 5 STELLE

ENZIAN SÜDTIROL

STF SÜDTIROLER FREIHEIT

PD PARTITO DEMOCRATICO - DEMOKRATISCHE PARTEI

VERDI GRÜNE VËRC

FRATELLI D’ITALIA

LA CIVICA

JWA - WIRTH ANDERLAN

DIE FREIHEITLICHEN

FORZA ITALIA

VITA

CENTRO DESTRA

SVP SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

LEGA SALVINI ALTO ADIGE SÜDTIROL - UNITI PER L’ALTO ADIGE

FÜR SÜDTIROL MIT WIDMANN

Come detto vista la legge elettorale proporzionale, il presidente verrà deciso dai consiglieri eletti.