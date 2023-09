Elezioni Trentino, sondaggio sorprendente. E c'è il boom di Marco Rizzo

La candidatura dell’ex senatore Divina rischia di sottrarre consensi al centrodestra. A dirlo è un sondaggio diffuso oggi da Termometro politico. Lo scrive www.lavocedeltrentino.it.

I dati del sondaggio darebbero notizia di un esito del voto in Trentino non scontato come appariva fino ad alcuni mesi fa.

Il presidente uscente è il leghista Maurizio Fugatti e anche alle ultime elezioni politiche il centrodestra è finito in testa, tuttavia storicamente questa provincia è sempre stata centrista e più vicina al centrosinistra, in particolare al cattolicesimo progressista.

È quindi piuttosto contendibile. E i sondaggi elettorali del Termometro Politico lo dimostrano: in leggero vantaggio, con il 36%, vi sarebbe Francesco Valduga, già sindaco di Rovereto, per il centrosinistra.

Supera di poco Maurizio Fugatti, con il 35%. Quest’ultimo deve affrontare la concorrenza di Sergio Divina, già senatore leghista e conosciuto sul territorio, che ora è appoggiato da una sua lista e da Alternativa Popolare.

Ottimo il dato per Marco Rizzo, di Democrazia Sovrana Popolare.

Il leader nazionale della formazione avrebbe il 6%, davanti a Alex Marini per il Movimento 5 Stelle, al 5%. Dietro, al 2%, Degasperi di Unione Popolare e alleati della sinistra radicale.

Un tema molto importante, specie in elezioni locali in un territorio con una forte impronta autonomistica, è la conoscenza del candidato, che spesso è un ex consigliere, o sindaco.

Come è facile immaginare il più noto è il presidente uscente Fugatti, che due terzi degli intervistati conosce bene. Nel caso di Valduga lo stesso si può dire solo per il 40,2% degli elettori, mentre il 34% lo conosce in modo non approfondito.

Tra gli altri candidati il più noto è invece ovviamente Divina, ma Rizzo, nonostante non sia trentino, non è uno sconosciuto, il 24,6% lo conosce bene e il 22,2% comunque sa chi sia. Certo più che Marini e Dardo, in particolare quest’ultima, molto poco conosciuta agli elettori della Provincia di Trento.