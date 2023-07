Giustizia, Schlein: "Meloni difende l'indifendibile. Uno spettacolo triste"

Elly Schlein: "Meloni difende l'indifendibile. Uno spettacolo triste per il Paese"

Giorgia Meloni "difende l'indifendibile". Così la segretaria dem Elly Schlein commenta le dichiarazioni della presidente del Consiglio sui casi Delmastro-Santanchè. "Da Meloni non abbiamo sentito una parola sui bisogni del Paese, non una parola sul salario minimo", ha aggiunto, definendolo "un brutto spettacolo".

“È davvero triste per il Paese che dopo molti, troppi giorno di silenzio, la presidente del Consiglio intervenga in una conferenza stampa a margine di un importante summit internazionale (vertice Nato a Vilnius, ndr) solo per difendere i suoi sodali dalle inchieste giudiziarie. Credo che, da questo punto di vista, non ci sia stata una parola sola sui bisogni delle persone e sui bisogni del Paese. Questa la trovo una cosa grave", ha proseguito Schlein.