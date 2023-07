Meloni dal vertice Nato difende i suoi ministri, ma critica La Russa. VIDEO

Vertice Nato, Meloni soddisfatta. L'ingresso dell'Ucraina è più vicino. La premier sulle questioni interne: "Non cerco lo scontro con la magistratura"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal vertice Nato di Vilnius, ha risposto ai giornalisti in una conferenza stampa a margine della conclusione dei lavori che hanno visto al centro della discussione dei partner occidentali l'ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza atlantica. La premier ha risposto anche alle questioni di politica interna, in particolare sui casi giudiziari esplosi in queste ultime settimane.

La difesa è stata netta sui casi che hanno coinvolto la ministra del Turismo Daniela Santanchè e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Ma le dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, in difesa del figlio Leonardo Apache, accusato di stupro ("ho interrogato mio figlio, è innocente"), non sono piaciute a Meloni. "Comprendo da madre la sofferenza del presidente del Senato anche se non sarei intervenuta nel merito della vicenda", ha sottolineato.

Meloni: “Santanchè? Questione complessa, problema di procedura. Anomalo che l'indagine non sia notificata a lei ma un giornale”

"La questione Santanchè è extrapolitica, non riguarda la sua attività di ministro che sta facendo molto bene. È una questione molto complessa, va vista nel merito quando il merito sarà completamente conosciuto, ma credo che questo competa alle aule dei tribunali e non alle trasmissioni tv. L'anomalia è che al ministro non viene notificata l'indagine, ma viene notificata a un quotidiano il giorno stesso in cui lei va in Aula per l'informativa. Io segnalo un problema di procedura".

Delmastro, Meloni: “Giudice non dovrebbe sostituirsi a pm”

"Per come la vedo io, il processo di parti e la terzietà del giudice significa che il giudice non dovrebbe sostituirsi al pm. Lo dico perché credo che queste siano il senso delle dichiarazioni del ministero della giustizia".

Meloni: “Questione toghe Delmastro è politica”

"Mi sono limita a prendere atto di quelle che mi sono sembrate delle anomalie, ma sono tre casi diversi e vanno valutati ciascuno a sé. La questione di Delmastro mi ha obiettivamente molto colpita, è una questione politica, riguarda un esponente del governo in esercizio del suo mandato".

Meloni: “La Russa? solidarizzo con ragazza che denuncia”

"Tendo a sodalizzare per natura con una ragazza che denuncia e non mi pongo il problema dei tempi".

Meloni: “La Russa? Io non sarei intervenuta”

"Per quello che riguarda il caso di Leonardo la Russa, comprendo da madre la sofferenza del presidente del Senato anche se non sarei intervenuta nel merito della vicenda".

Meloni: “Sorpresa da Anm, nessun intento punitivo”

"Mi ha sorpreso che in queste ore alcune dichiarazioni dell'Anm si siano collegati questo obiettivi storicamente nel nostro programma sulla giustizia a uno scontro fra governo e magistratura quasi come se queste nostre posizioni avessero un sorta di intento punitivo da parte del governo alla magistratura". E assicura: “La separazione carriere non è modo per aggredire giudici”.

Giustizia, Meloni: “Abbiamo programma chiaro e lo realizzeremo”

"Ho letto cose curiose. Non c'è nessun conflitto con la magistratura, sicuramente da parte mia. Chi confida nel ritorno dello scontro tra politica e magistratura temo che rimarrà deluso". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa al termine del vertice Nato di Vilnius. "Non c'è alcuna volontà del governo di aprire un conflitto, intendiamo mantenere gli impegni presi con gli italiani, non vogliamo farlo contro i magistrati, speriamo di farlo con il contributo dei magistrati perchè penso che la stragrande maggioranza dei magistrati sia consapevole che sono necessari correttivi e vuole dare contributi e dare una mano come acccade nelle nazioni normali".

Meloni: "Mi riconosco nella nota 'fonti Chigi"

"Mi riconosco nella nota di Chigi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del vertice Nato a Vilnius rispondendo a chi chiedeva se il premier si riconoscesse nella nota "fonti Chigi" diffusa nella scorsa settimana.

Meloni: "Mi interrogo sulle regole saltate per Santanchè-Delmastro"

"La nota Chigi non è riferibile al tema La Russa in alcuna misura, ma al combinato disposto fra l'imputazione coattiva a Delmastro, che è una cosa che guardo con stupore, di fronte una richiesta di archiviazione, una scelta lecita giuridicamente ma un fatto che non avviene quasi mai, nel momento in cui avviene nei confronti di un sottosegretario, io ne assumo la consapevolezza, esattamente come rispetto all'avviso di garanzia alla Santanché. Il fatto che si apprenda dai giornali non è nomale in uno stato di diritto. Se saltano le regole uno si deve interrogare sul perché".

GUARDA LA CONFERENZA STAMPA DI MELONI