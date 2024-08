Elodie "la partigiana" finisce nel mirino di FdI: "Esibisca il corpo senza fare l'intellettuale"

Il caso Elodie infiamma il ferragosto, FdI contro la cantante: "Pensa ai calendari, non farci sermoni"

Scoppia il caso Elodie, la cantante è finita al centro delle polemiche per un'intervista rilasciata a La Repubblica, in cui non ha certo elogiato la premier Meloni. Le critiche non sono piaciute a FdI che ha attaccato la cantante: "Prima della libertà del corpo - dice la senatrice Susanna Donatella Campione, componente della bicamerale sul femminicidio - Elodie dovrebbe difendere la libertà di pensiero". È bastato che Elodie, padre italiano e madre creola, idolo del pop tricolore, criticasse l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni — verso il quale, confessa, "non ho simpatia" — per attirare su di sé gli strali di Fratelli d’Italia. Offesi per alcune affermazioni della cantante che ha denunciato come nel Paese "ci sia un problema di diritti acquisiti minacciati. Attaccando il matrimonio gay, o l’aborto, si attacca la libertà", la riflessione dell’interprete nata e cresciuta nella borgata romana del Quartaccio. E "la cosa per cui soffro di più è che sia una donna a farlo. Come è possibile che non si accorga di lavorare per gli interessi degli uomini? Un atteggiamento imperdonabile".

La senatrice di FdI Campione risponde così alla cantante: "Esca dall’equivoco di voler contrabbandare l’esibizione del corpo come attività intellettuale e la eserciti serenamente come altre sue colleghe che non avvertono il bisogno di far passare un servizio fotografico per un’attività metafisica. Ci risparmi i sermoni sulle donne che si esprimono con la preparazione, la cultura e il libero pensiero". Parole sprezzanti - prosegue La Repubblica - che infiammano le opposizioni. "Un’artista, come tutti i cittadini, ha diritto di esprimersi liberamente e l’aggressione di FdI è totalmente fuori luogo", si indigna Raffaella Paita, coordinatrice di Iv: "Sono per la libertà di pensiero solo quando pare a loro". Ancor più dura la vicepresidente del Pd Chiara Gribaudo: "Come sempre la destra si conferma per quello che è: sessista e patriarcale. E infatti fa attaccare Elodie da una parlamentare, come se esser donna fosse garanzia e tutela delle altre donne. Il governo inventa un nemico al giorno per non parlare della realtà. E per quanto gli dia fastidio, Elodie ha ragione: stiamo tornando indietro sulle battaglie per i diritti civili e sociali delle donne".