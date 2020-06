Emanuele Filiberto scende in campo con il progetto “Più Italia"

Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia scende in campo: "Per il futuro dell’Italia", annuncia l'iniziativa “Più Italia” tramite il video postato sui social. Il lancio del progetto è previsto per l'11 giugno.

Nel video postato sui social Emanuele Filiberto si schiera con un Paese già in crisi prima dell'emergenza virus e che il COVID-19 ha messo di fronte a: "Una sfida che mai avremmo immaginato, una sfida per la scienza, per il mondo della sanità e soprattutto per l'economia, ma anche per questa cattiva abitudine di rimandare la soluzione dei problemi".

"Ho deciso di fare qualcosa di concreto per la nostra Italia, ho chiamato intorno a me donne e uomini esperti nelle tante competenze che l'Italia sa esprimere per costruire un nuovo promettente futuro".

Emanuele Filiberto sottolinea la necessità di: "Impegnarsi col pensiero e con l'azione per consegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti un'Italia di cui essere fieri. Il nostro è un museo a cielo aperto da conservare ed amare che da solo non basta più, il futuro dell'italia è qui e ora".