"L'emergenza Covid sono le città buie e i negozi vuoti"

"Negli ospedali sta a casa chi dovrebbe essere al lavoro"



"Per me l’emergenza Covid è vedere Milano buia e deserta, l’assenza del traffico, centinaia di persone disperate in coda per il tampone, gli esercizi pubblici vuoti e la mancanza di una prospettiva con una società sempre più disorientata ed in affanno". Con queste parole Alberto Zangrillo, prorettore dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se, vista anche la variante Omicron e l'elevato numero di persone vaccinate, in primavera saremo fuori dall'emergenza Covid.

"Poi ci sono gli ospedali all’interno dei quali cerchiamo di curare al meglio le persone, in una situazione di grave carenza di personale prevalentemente sostenuta dal fatto ch sta a casa chi dovrebbe essere a lavorare ma pur sentendosi benissimo ha un tampone positivo da giocarsi", conclude Zangrillo.

Alla stessa domanda, il virologo Fabrizio Pregliasco risponde: "Omocron alla fine di questo inverno colpirà molte persone quindi rimarrano pochi suscettibili e quindi è probabile che nel prossomo inverno ci sia comunque un'altra onda ma meno rilevante".