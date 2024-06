Emilia, Bignami: "Fermiamo i rimborsi per le alluvioni se il Pd critica"

FdI, Bignami fa infuriare le opposizioni: "Stop ai fondi per gli alluvionati se il Pd continua a criticare"

Esplode il caso Galeazzo Bignami (FdI), alla vigilia delle Europee, le opposizioni sono arrivate a chiedere le dimissioni per le frasi pronunciate dal viceministro alle Infrastrutture. "I soldi li abbiamo messi — dice Bignami, rivendicando l’impegno del governo per rimborsare gli alluvionati dell'Emilia Romagna — . Sono pronti 6mila euro forfettari per qualsiasi cittadino che li voglia, dev’essere varata la norma. Ma se ci sono persone dirette o eterodirette dal Pd che vogliono continuare a fare di tutto ciò un’arma di lotta politica, lo diciamo con franchezza, siamo pronti anche a non darglieli. Ma poi parlate col Pd, sono loro che stanno fomentando".

"Noi non abbiamo mai fatto distinzioni di partito", dice sdegnato - e lo riporta La Repubblica - il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, mentre la segretaria Pd Elly Schlein parla di "ricatto agli alluvionati", spiegando che la destra "non è adatta a governare". FdI risponde attaccando Schlein e Bonaccini: "Sciacallaggio", poi anche Bignami interviene ancora: "Siamo pronti a ritirare la norma sui beni mobili, ma gli alluvionati sappiano che è responsabilità del Pd".