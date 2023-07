Enrico Letta, nuovo incarico dalla Ue sulla competitività. E la Lega attacca

Ue, incarico gratuito a Letta per rilanciare la competitività

Il governo belga, prossimo presidente di turno dell'Ue, ha affidato all'ex premier Enrico Letta l'incarico di redigere un rapporto 'strategico' per rilanciare la competitività del mercato unico. A darne notizia è il quotidiano belga 'Le Soir' in un'intervista a Letta sulla "delicata missione" che gli è appena stata conferita. Il Corriere della Sera sottolinea che si tratta di un incarico gratuito, mentre il quotidiano belga sottolinea come, "in un momento di cambiamenti decisivi", sulla scia della Brexit e in vista di un altro possibile allargamento (all'Ucraina), il compito di dare una spinta alla competitività dell'Ue sia "fondamentale".

Rispondendo alle domande del cronista, "sto cercando la formula magica per rilanciare il mercato unico europeo", ha detto infatti l'ex segretario Pd, oggi presidente dell'Institut Jacques Delors. Questa nuova missione vedrà Letta in prima linea con il ministro belga all'economia, il socialista Pierre-Yves Dermagne (Ps), nella stesura del rapporto che sarà pubblicato a marzo 2024, poco prima delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Un frangente in cui, avverte Letta, "ci sarà il rischio che i paesi di dividano" e invece, "l'unità tra di noi è ciò che è importante, ciò che deve venire prima, molto più che marcare le nostre differenze".

"Perdono le elezioni in Italia, fanno carriera in Europa. Dopo Di Maio, Letta. Evviva la Democrazia...". E' quanto si può leggere sul profilo Twitter della Lega a commento dell'incarico ricevuto da Enrico Letta di redigere un rapporto strategico sul mercato unico.