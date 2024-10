Enrico Letta torna in cattedra, nominato decano a Madrid. Sarà professore alla Bocconi spagnola

Enrico Letta, da Parigi a Madrid. Nuova avventura da professore e altro addio al Parlamento

Enrico Letta lascia ancora una volta la politica, era già successo nel 2015. Questa volta però la destinazione non è Parigi ma Madrid. L'ex segretario del Pd è stato nominato infatti "decano" alla Ie School of Politics, la Bocconi spagnola. E quindi a 58 anni lascia ancora una volta il Parlamento. "Torno al mio lavoro universitario", ha scritto ieri su X. "Manterrò i miei impegni con l’Istituto Delors". Gli succederà - riporta La Repubblica - Rosanna Filippin, avvocato civilista, veneta di Bassano del Grappa. In Parlamento l’ex premier non si vedeva già da un bel po', assente perché in missione, almeno dalle dimissioni da capo del Pd nel marzo di un anno fa.

L’ultimo periodo l’ha trascorso a girare l’Europa tutta per illustrare il Rapporto sul mercato interno Ue, svolto su incarico della Commissione e del Consiglio. Ursula von der Leyen - prosegue La Repubblica - l'ha citato nel suo discorso d’insediamento. "Il mio contributo alla Ie School of Politics rafforza il mio impegno costante sulle questioni relative all’integrazione europea e il futuro del Mercato unico", ha spiegato. Si era già dimesso nel 2015, in polemica con Matteo Renzi. Nota la cacciata dopo lo "stai sereno, Enrico". Allora era andato in esilio a Parigi, ad insegnare alla prestigiosa Sciences Po. Sei anni dopo, all’indomani delle dimissioni di Nicola Zingaretti, lo avevano richiamato al capezzale del Pd. Segretario di partito. Con l’Italia tentata da Giorgia Meloni. Non era andata bene neanche quella volta. Questo potrebbe essere il suo addio definitivo alla politica, nuova vita a Madrid.