Esclusivo/ Basilicata, Bardi stacca Marrese di 11 punti. Cdx verso la vittoria

A poche ore dal termine del deposito delle liste per le elezioni regionali della Basilicata che si terranno i prossimi 21 e 22 aprile, abbiamo avuto modo di visionare in esclusiva una ricerca condotta da Noto Sondaggi tra il 18 e il 21 marzo su un campione di 1.000 elettori, rappresentativi della popolazione adulta residente per provincia, genere, età.

I risultati sono inequivocabili: il candidato del centrodestra allargato (Azione ed Italia Viva sono a sostegno), Vito Bardi, presidente uscente, vede la vittoria con il 55% delle preferenze, contro il candidato del centrosinistra, Pietro Marrese, che si ferma al 44%. Un distacco di 11 punti percentuali che appare incolmabile a sole 4 settimane dal voto, anche considerando che il centrodestra presenza una coalizione più ampia e con più liste rispetto al centrosinistra. Clamoroso, da questo punto di vista, il passaggio di Marcello Pittella, già presidente della regione in quota centrosinistra, e di Azione nella coalizione di centrodestra.





Nulla da fare anche dal punto di vista della conoscenza e della fiducia. Bardi è conosciuto dal 99% degli intervistati, Marrese solo dal 74%, a 25 punti di distanza. Anche sulla fiducia la distanza è siderale: 49% Bardi, 35% Marrese.