Eurocamera, Fi contro il governo spagnolo: "Sanchez viola la costituzione"

Martusciello (FI): "Calvino alla Bei? Viola la Costituzione spagnola, non la vogliamo"

Il capogruppo di Forza Italia, Fulvio Martusciello, ha dichiarato in una conferenza stampa a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo: "Siamo molto preoccupati per la violazione dello stato di diritto che sta avvenendo in Spagna con un governo che nasce da un’amnistia. Per questo riteniamo che la Spagna non sia in grado di esprimere il presidente della Bei (Banca europea per gli investimenti) che è ministro proprio di questo governo.”

Martusciello ha poi aggiunto che la designazione a presidente della (BEI) di Nadia Calvino derivi da un accordo tra Germania e Spagna, precedente alla manifesta violazione della democrazia in Spagna. "Quindi poniamo come delegazione italiana, ma lo porremo poi in tutte le sedi, la incompatibilità e la ineleggibilità di Calvino."

Ha ulteriormente sottolineato che il governo spagnolo è emerso con la promessa di concedere l'amnistia, una situazione senza precedenti nella storia europea. Martusciello ha fatto un parallelo ipotetico con un governo italiano guidato da Berlusconi che avrebbe seguito una simile traiettoria, sottolineando che ciò avrebbe provocato una forte reazione da parte dei democratici. "Accade invece in Spagna, in un Paese europeo nel completo silenzio della sinistra che accetta una palese violazione dello Stato di diritto. In dicembre arriverà Sanchez in Parlamento europeo al termine del semestre spagnolo. E le stesse cose che oggi diciamo le diremo in aula, le diremo nel dibattito che si svolgera' oggi nell'Aula del Parlamento", ha evidenziato.

