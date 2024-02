Europee 2024, voto per i fuorisede. Emendamento della Lega sul terzo mandato

Europee 2024, voto per i fuorisede: depositato l'emendamento al decreto elettorale

Fratelli d'Italia ha depositato in Commissione Affari costituzionali del Senato un emendamento al decreto elettorale che, se approvato, consentirebbe ai fuorisede di votare alle prossime europee nei comuni di temporaneo domicilio.

L'emendamento è stato firmato da tutti i senatori di Fdi in Commissione, Marco Lisei, Andrea De Priamo, Domenica Spinelli e Costanzo Della Porta. La stessa Commissione sta in queste settimane esaminando un ddl, già approvato dalla Camera, che introduce il voto per i fuorisede, ma esso contiene una delega al governo per emanare entro due anni le norme, mentre l'emendamento di Fdi è immediatamente approvativo.

Emendamento Lega a dl sul terzo mandato governatori-sindaci

La Lega ha presentato in commissione Affari costituzionali del Senato due emendamenti al decreto elettorale, in cui chiede di elevare da due a tre il limite dei mandati sia per i Presidenti di Regione che per i sindaci di tutte le città, indipendentemente dalla popolazione. Un altro emendamento di Meinhard Durnwalder, abroga tutti i limiti per i mandati dei sindaci. Gli emendamenti verranno discussi già questa settimana.