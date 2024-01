Europee, i capilista di FdI se Meloni non si candida. I nomi in anteprima

Europee, il no di Tajani e Salvini cambia il quadro. E quindi...

Lo scenario è cambiato rispetto alla conferenza stampa di inizio anno, quando Giorgia Meloni aveva detto di "pensarci" alla candidatura alle Europee e di essere addirittura propensa al "sì". Prima è arrivato l'alt di Antonio Tajani e poi l'annuncio di Matteo Salvini che non correrà come capolista per la Lega. La decisione dei due alleati di Centrodestra e di governo ha spiazzato la premier che non intende cannibalizzare Forza Italia e Carroccio (pena tensioni nel governo dopo il voto), ma nemmeno apparire come l'unica in corsa nella coalizione quasi alla ricerca disperata di consensi. Candidatura che sarebbe comunque solo di bandiera perché ovviamente mai andrebbe al Parlamento europeo.



E così, spiegano fonti ai massimi livelli di Fratelli d'Italia, a questo punto scatta il piano B. Anche se l'ipotesi che la premier si presenti capolista in tutte e cinque le circoscrizioni non è del tutto tramontata, ora ai piani alti di Fratelli d'Italia si lavora sulla soluzione di riserva, già pronta da mesi nel caso in cui il capo del governo decida di non correre. Lo schema - che Affaritaliani.it è in grado di anticipare - è il seguente: Arianna Meloni, sorella della premier e moglie del ministro Francesco Lollobrigida (che da qualche mese ha affiancato Giovanni Donzelli nell'organizzazione del partito sul tema in particolare dei congressi locali e del tesseramento) sarà capolista nel Centro e quindi la circoscrizione che comprende Roma e Lazio, cuore di Fratelli d'Italia e in particolare della famiglia Meloni.



Al Nord-Ovest in campo a guidare la lista di FdI ci sarà il ministro Guido Crosetto, di Marene (Cuneo), seguito ovviamente dal recordman di preferenze Carlo Fidanza, capo-delegazione di FdI al Parlamento europeo. Per quanto riguarda il Nord-Est (che comprende anche l'Emilia Romagna) capolista il ministro Adolfo Urso, originario di Padova. Al Sud il pugliese Raffaele Fitto, ministro chiave nei rapporti con Bruxelles e in particolare per la gestione del Pnrr, guiderà le liste di Fratelli d'Italia. E infine per la quinta circoscrizione, quella delle Isole, alla testa del partito della premier ci sarà il ministro Nello Musumeci, ex presidente della regione Sicilia.



Di questi cinque solo Arianna Meloni, però, andrà al Parlamento europeo mentre Crosetto, Fitto e Musumeci resteranno nell'esecutivo anche se eletti (come quasi certo). Per quanto riguarda Urso, l'ipotesi molto probabile è quella di nominarlo come commissario italiano nel prossimo esecutivo europeo. Fratelli d'Italia punta a un ruolo economico di peso e il candidato - secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it - è proprio Urso. In definitiva Meloni (Giorgia) non ha ancora rinunciato del tutto a candidarsi, dipenderà anche da che cosa farà Elly Schlein con il Pd, ma è pronto il piano B vista la brusca frenata imposta dalle decisioni di Tajani e Salvini.