Ex Ilva, sindacati a Palazzo Chigi. "Non si chiude, è una priorità"

Ex Ilva, Palazzo Chigi: "Governo si impegna a non chiudere: l'acciaio italiano torna protagonista della strategia nazionale"

E' proseguito questa mattina a Palazzo Chigi il confronto tra il Governo e le confederazioni sindacali sull'Ex Ilva di Taranto. E' stata una riunione tecnico-operativa, riferisce una nota, a cui per l'esecutivo hanno preso parte i capi di gabinetto della presidenza del consiglio dei Ministri e dei ministeri competenti (Lavoro e Politiche sociali, Imprese e Made in Italy e Affari europei, Politiche di coesione, Sud e Pnnr). Per le associazioni sindacali hanno partecipato i rappresentanti di Fim-Cisl, Fiom- Cgil, Uilm-UIL, Usb e Ugl metalmeccanici. "

Il tavolo di confronto, che sara' stabile e permanente, si e' svolto in un clima franco ed e' stato l'occasione per aggiornare i sindacati sugli avanzamenti che il Governo sta portando avanti per affrontare le complesse questioni che caratterizzano da decenni l'impianto siderurgico di Taranto. Per l'esecutivo si tratta di un confronto importante che rientra nell'ambito della strategia nazionale in cui l'acciaio italiano torna a essere protagonista e che mira a mettere nero su bianco le urgenze e gli impegni che devono essere assunti da tutte le parti.

Da parte propria il Governo, sottolineando chiaramente l'intenzione di continuare a fare la propria parte, ha ribadito gli impegni assunti che prevedono l'assoluta esclusione di ipotesi di chiusura o liquidazione dello stabilimento nonche' della sospensione dell'attivita' e ha garantito che l'obiettivo resta quello del raggiungimento nel tempo di determinati livelli di produzione", riferisce il comunicato di Palazzo Chigi.

In particolare, i sindacati sono stati aggiornati sul tema relativo alla sicurezza sul lavoro, questione ritenuta essenziale dall'esecutivo e sulla quale e' stato comunicato che l'azienda Arcelor Mittal e' stata diffidata dal mettere in cassa integrazione i lavoratori che si occupano di manutenzione. Per quanto riguarda la Cig e' stato ricordato che nel Disegno di legge di Bilancio e' stata inserita una norma che puo' essere rimodulata a seconda dei livelli produttivi su cui l'azienda si e' impegnata, con l'obiettivo prioritario di mantenere la tutela dei lavoratori. Oltre alle garanzie sulla sicurezza degli stabilimenti, sono stati forniti anche aggiornamenti sulla positiva definizione della procedura d'infrazione in atto, sulle interlocuzioni con la Commissione europea nell'ambito della revisione del Pnrr legata al capitolo RePowerEu e sulla verifica del concreto impegno del socio privato al rilancio dell'impianto. Ogni necessario approfondimento sui temi di carattere industriale e' stato rimandato a dopo il 23 novembre quando e' stata convocata l'assemblea dei soci di Acciaierie d'Italia.