Usa, Farage ad Affaritaliani.it: "Trump non manderà armi all'Ucraina per sempre. Negoziato con Putin e Zelensky"

Esclusivo/ Parla il leader della Brexit e grande amico di Donald Trump



Nigel Farage, leader del partito britannico Reform UK e uomo che ha guidato la campagna della Brexit, ovvero l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, è appena atterrato all'aeroporto londinese di Heathrow proveniente dalla Florida, dove ha seguito insieme a Donald Trump le elezioni presidenziali Usa. Lei è un grande amico del presidente americano appena eletto e lo conosce bene, giusto? "Assolutamente sì", risponde Farage ad Affaritaliani.it.



Domanda secca, Trump continuerà a inviare armi all'Ucraina come ha fatto Joe Biden? "Non credo che vorrà interrompere subito la fornitura di armi a Kiev, ma inizierà una negoziazione serrata sia con Putin sia con Zelensky per arrivare a un accordo e far finire la guerra in corso. L'America con Trump sosterrà ancora militarmente l'Ucraina, ma sicuramente non per sempre", assicura Farage.



Quanto alle relazioni tra Usa e Unione europea, il leader del partito Reform Uk afferma: "Ci saranno negoziati e rapporti tesi, duri, difficili. Trump intende difendere l'economia americana e potrà imporre dazi su alcuni prodotti provenienti dall'Europa. Sarà dura per l'Ue con Trump alla Casa Bianca".



Quanto al possibile ruolo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Farage afferma: "Può giocare un ruolo molto importante nel rapporto tra Stati Uniti e Unione europea, una sorta di collegamento. D'altronde Francia e Germania sono in una grave crisi economica e anche politica, quindi l'Italia può giocare un ruolo molto importante nel rapporto con l'Amministrazione Usa guidata da Trump".