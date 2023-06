FdI: "Il Mes non accompagna la crescita. Rinvio almeno a settembre proficuo"

"Mes? Strumento poco moderno e dinamico che non accompagna la ripresa economica degli Stati membri"

"Non so se il 30 giugno arriverà veramente una discussione sul Mes alla Camera. Credo peraltro, che non si possa discutere di un provvedimento così importante solamente perché l’opposizione voglia cercare presunte divisioni all’interno della maggioranza. Per noi l’unico obiettivo rimane l’interesse nazionale e non la sterile polemica interna".

Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera, chiarisce su Affaritaliani.it la posizione di Fratelli d'Italia sulla discussa ratifica del Mes da parte del Parlamento.