Governo, a che gioco si sta giocando? Tajani fa marcia indietro sul Mes

Mes, Tajani: "Ero favorevole prima del Recovery plan". Borghi (Lega): "Non lo voteremo mai"

È solo la confusione comunicativa dei partiti della maggioranza o c’è una strategia precisa dietro al Mes? È quello che si stanno chiedendo in molti dopo il caso riesploso qualche giorno fa con la lettera del Ministero dell’Economia e finanza che invitava il Parlamento alla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità.

Affaritaliani.it, in un articolo di ieri, scriveva che l’iniziativa di Giancarlo Giorgetti, responsabile del dicastero di via Venti settembre, non può non essere frutto del lavorio del Quirinale che spinge affinché il trattato venga ratificato anche dal Parlamento italiano.

Ma le ultime dichiarazioni contrastanti del convinto europeista Antonio Tajani fanno domandare: a che gioco si sta giocando? Il ministro degli Esteri di Forza Italia ha dichiarato di non essere più convinto dello strumento del Mes.

“Ero favorevole prima che arrivasse il Recovery plan, ma se vogliamo essere veramente europeisti il regolamento attuale del Mes non pone alcun controllo, il Parlamento europeo e la Commissione europea non lo controllano. Il Mes ha di fatto gli stessi poteri che ha la Commissione e questo non va bene", ha specificato Tajani intervenendo ieri alla presentazione del progetto "Europa in Comune", presso le Corsie Sistine dell'ospedale Santo Spirito di Roma. Fatto sta che all'interno della maggioranza l'imbarazzo è evidente, come dimostrano le dichiarazioni del governatore leghista del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ieri ha fatto trapelare le sue perplessità attraverso La Stampa: "L'ideologia ci ucciderà".