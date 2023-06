Lega spaccata, Fedriga con Giorgetti: "Stop al Mes? L'ideologia ci ucciderà"

Lega, Fedriga: "Non ideologizziamo il Mes, giusto il parere tecnico"

Il caso Mes provoca una spaccatura all'interno della Lega. Dopo il documento tecnico uscito dal ministero dell'Economia guidato da Giorgetti: "Conviene ratificarlo", arriva anche il parere favorevole di un altro esponente di peso del Carroccio, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga: "Ratificare il Mes - dice Fedriga a La Stampa - non vuol dire utilizzarlo. Non ideologizziamo. Penso sia stato corretto trasmettere una comunicazione dal punto di vista tecnico dal Governo alla commissione Bilancio", afferma l'esponente della Lega. "Adesso è il momento della valutazione politica che sarà il Parlamento a fare. Ci saranno altri approfondimenti. Spero che la valutazione, in un senso o nell'altro, venga fatta scevra di connotazioni ideologiche".

Matteo Salvini, invece, ribadisce il suo no al Mes, definendo la lettera del capo di gabinetto del ministro del Tesoro Giorgetti "un parere tecnico". "Ma gli italiani - ha affermato il leader della Lega - hanno scelto un governo politico. Questo non è il governo Monti o il governo Draghi. Questo è un governo politico che ha idee politiche. E politicamente continuo a ritenere che il Mes non è uno strumento utile al Paese". Fedriga affronta anche il tema del Pnrr: "Scegliamo dieci progetti seri da rinegoziare, Bruxelles sarà ragionevole troppe opere non saranno completate entro il 2026, se il Ponte sullo Stretto serve all’Italia sono favorevole".