FdI replica a Fini sul 25 Aprile. Lollobrigida: “Non è più il suo tempo”

25 aprile, continuano le polemiche "a destra". Scontro a distanza tra Lollobrigida-Fini



L'invito di Gianfranco Fini a Giorgia Meloni sul 25 Aprile non è stato accolto di buon grado. Ieri l'ex leader di An è intervenuto in tv da Lucia Annunziata, esortando la destra a evitare divisioni e a riconoscersi nei valori della Costituzione. Fini a Mezz’ora In Più ha lanciato un appello alla presidente del Consiglio: "La destra i conti li ha fatti, Giorgia Meloni dica, perché so che ne è convinta, che libertà, uguaglianza sono valori democratici, sono della Costituzione, sono valori antifascisti: non capisco la ritrosia a pronunciare questo aggettivo. La capisco ma non la giustifico", ha detto in riferimento alle polemiche scoppiate dopo le parole pronunciate dal presidente del Senato Ignazio La Russa, il quale pochi giorni fa ha dichiarato che "non c’è alcun riferimento all’antifascismo nella Costituzione".

"Ancora una volta aprile un 25 aprile di divisione, ancora una volta un 25 aprile all'insegna delle polemiche, delle risse per fortuna soltanto verbali. Credo che tutti si debbano chiedere perché, ma soprattutto tutti debbano fare quello che è in loro potere per evitare anche l'anno venturo e in quelli successivi che si sia ancora nella stessa condizione", ha detto Fini, per poi aggiungere: "Spero che Giorgia Meloni voglia cogliere anche questa occasione per dire senza ambiguità e senza reticenze, perché ne è convinta, per dire che la destra i conti con il fascismo li ha fatti in fondo e senza infingimenti quando è nata Alleanza nazionale".