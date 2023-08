Femminicidi, responsabilità delle Istituzioni. Da una premier donna come Giorgia Meloni ci si aspetta di più

Femminicidi: le responsabilità delle Istituzioni

Lo stillicidio quotidiano di notizie di continui femminicidi merita riflessioni e misure correttive. Si tratta di una sorta di pandemia che dilaga da anni nel nostro Paese. Si è parlato di sociologia, antropologia etnologica, di patriarcato ma le chiacchiere continuano e i delitti aumentano. Ora le leggi ci sono, non è più come una volta. C’è il “codice Rosso” che dà la possibilità di prevenire, che è la cosa più importante. Ma il problema è proprio questo.

Il meccanismo è inceppato proprio nel punto più importante: la prevenzione. Le donne in difficoltà segnalano, vanno in Commissariato dalla Polizia, dai Carabinieri ed esprimono la loro preoccupazione. Ma a queste denunce molte, troppe volte non seguono misure concrete che mettano in sicurezza la donna minacciata. E non serve nascondersi dietro una foglia di fico per pudore o per paura di dire la verità. Molte volte le Istituzioni non sono all’altezza di prendere le misure preventive necessarie. E lasciamo perdere la magistrata donna che ha addirittura espresso il suo compiacimento per il “fisicaccio” dell’assassino di Rovereto.

La Polizia e i Carabinieri molte volte non intervengono perché sottovalutano i segnali. Pensano che si tratti di dinamiche di coppia, di normali contrasti e lasciano correre magari con qualche consiglio paternalistico o qualche ammiccamento di circostanza. Ma in realtà sono proprio loro che dovrebbero fare da filtro e capire se si tratta di esagerazioni oppure dietro c’è un reale pericolo di incolumità fisica. Il maschio molestante non viene quasi mai convocato e se lo è si peggiora la situazione perché poi una volta tornato a casa il pericolo aumenta. Invece va trattenuto ed occorre fargli sentire che lo Stato c’è e lo seguirà da molto vicino.