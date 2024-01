FI: "Bardi e Cirio non si toccano". E non chiude alla norma 'salva-Zaia'

"Le regioni hanno poteri legislativi e gestionali cioè anche di spesa, che il Parlamento o i comuni non hanno. Quindi alcuni paragoni che ho sentito sono impropri"

"Antonio Tajani è stato chiarissimo: Vito Bardi in Basilicata non è in discussione. E' una regione modello di buon governo che tra l’altro ha consentito servizi agevolati o addirittura gratuiti per i cittadini, quali l’energia e l'acqua. E Alberto Cirio in Piemonte non è mai stato in discussione. Come Forza Italia siamo sereni e andiamo avanti". Così Paolo Barelli, capogruppo azzurro alla Camera, ad Affaritaliani.it sulle candidature alle prossime elezioni regionali.

Quanto alla proposta della Lega di abolire la legge che limita a due i mandati per presidenti di regione e sindaci, Barelli risponde: "Non è un dogma, se ne potrà parlare in Parlamento e non è neanche nel programma del Centrodestra l'abolizione del limite. Le regioni hanno poteri legislativi e gestionali cioè anche di spesa, che il Parlamento o i comuni non hanno. Quindi alcuni paragoni che ho sentito sono impropri. Però quando ci sarà una discussione in Parlamento vedremo".

E infine il nodo Sardegna, Forza Italia sta con Paolo Truzzo o con Christian Solinas? "Non si sono ancora incontrati i leader nazionali. E' un problema che verrà valutato direttamente dai leader ritengo nei prossimi giorni", conclude Barelli.