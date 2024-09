FI, Ronzulli chiude ai ritorni di Carfagna e Gelmini: "Non ci svenderemo a chi attaccava Berlusconi"

FI, Ronzulli: "Non penso che ci è andato via sognasse un'alternativa al bipolarismo..."

Licia Ronzulli è netta sull'eventualità di un ritorno in Forza Italia di Gelmini e Carfagna che hanno annunciato l'addio ad Azione: "Non ci sono le condizioni. "Far parte di questa famiglia - ha detto la senatrice degli azzurri a Il Tempo - non può essere una scappatoia per chi vuole garantirsi un futuro politico, non avendo più questa possibilità nel suo partito di origine. Non penso che chi è andato via sognasse un’alternativa al bipolarismo, perché non c’erano le condizioni allora e non ci sono nemmeno oggi".

"Anzi, - prosegue - la tendenza a cui stiamo assistendo in questi anni è un rafforzamento del bipolarismo. Chi non l’ha compreso, o è stato miope, oppure non era mosso da motivi così nobili. Va bene aprire le porte, ma senza svenderci. Soprattutto per chi - prosegue Ronzulli - fino a un minuto prima ci attaccava e infangava il nome di Berlusconi. Abbiamo il dovere di interrogarci sulle origini e il passato politico di chi vuole entrare in Forza Italia. Sul suo pedigree. Soprattutto per rispetto dei tanti amministratori, dirigenti e parlamentari che sono sempre stati coerenti e ogni giorno si sacrificano per il partito".