Maria Stella Gelmini lascia Azione: "Il campo largo non mi appartiene"

Maria Stella Gelmini lascia Azione. La decisione dopo un incontro con Carlo Calenda: al centro le divergenze sul campo largo

Non è stato proprio un fulmine a ciel sereno ma sicuramente la decisione di Maria Stella Gelmini di lasciare Azione ha creato un bel caos nell'area del centrosinistra. La decisione è stata presa dopo l'incontro con Carlo Calenda e vede al centro una serie di divergenze di visione politica. Prima fra tutte la decisione di entrare nel campo largo nelle tre Regioni che andranno al voto in autunno.

"Sono costretta a prendere atto con rammarico di non poter rimanere nel partito, il campo largo non mi appartiene". Gelmini, quindi, sbatte la porta e se ne va, al momento nel gruppo misto e forse un giorno dentro Noi Moderati, un altro partito in formato mignon guidato in questo caso da Maurizio Lupi. Oltre a Gelmini (e prima di lei Mara Carfagna) a sentirsi improvvisamente a disagio è anche Giusy Versace, un’altra ex parlamentare di Forza Italia che rimase folgorata sulla via di Calenda ai tempi del governo Draghi.