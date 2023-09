Fini contro Meloni, perché? È saltata la candidatura alle Europee con FdI

Candidatura stoppata qualche settimana fa dalla premier

"Il blocco navale solo una battuta". La bordata di Gianfranco Fini, ex leader di Alleanza Nazionale, contro Giorgia Meloni sui migranti ha scatenato l'ira deii colonnelli di Fratelli d'Italia ("Non decide lui la linea"). Ma che cosa sta succedendo a destra? Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, subito dopo la vittoria alle elezioni politiche del 2022, Fini iniziò a elogiare la presidente del Consiglio con uscite al miele. Dietro queste parole, non nell'inner-cirle meloniano ma in FdI, cominciò a circolare l'ipotesi di una candidatura alle Europee 2024 di Fini in Fratelli d'Italia. Ipotesi, pare, stoppata porprio qualche settimana fa da Meloni. Ed ecco quindi che sono tornate le bordate di Fini contro governo e premier, proprio quando la sua ipotesi una candidatura "da esterno" in FdI alle Europee del 9 giugno 2024 è saltata.