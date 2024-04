Firenze, imbarazzo FdI sulla consulenza a Riad del candidato sindaco Schmidt

Schmidt, una consulenza all'Arabia Saudita imbarazza FdI?

Qualche imbarazzo a Firenze sulle elezioni per il sindaco e sul candidato del centrodestra. Lo scrive Repubblica, che sostiene come per Fratelli d'Italia potrebbe esserci qualche discussione sui rapporti tra Eike Schmidt, candidato sindaco, e l'Arabia Saudita. L'ex direttore degli Uffizi, si legge, ha in corso una consulenza con Riad.

"Si tratta della nomina di Schmidt come esperto del comitato direttivo del Riyadh Art Program, programma di rilancio artistico di Riad. Avviata il 3 settembre 2020 e ancora attiva, la consulenza è valida fino al 30 agosto 2025 e a Schmidt frutterà alla fine 44.832 euro", scrive Repubblica.

Secondo il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, "il progetto a cui lavora Schmidt è uno dei vanti del regime di Bin Salman, sovrano discusso in Occidente e “costato” piuttosto caro in termini di polemiche in Italia a Renzi. Per le sue collaborazioni con l’Arabia Saudita l’ex premier è da anni al centro di attacchi politici".

Repubblica immagina qualche polemica: "Meloni non sapeva evidentemente che con l’Arabia Saudita anche l’uomo che il suo partito ha deciso di candidare sindaco a Firenze ha buoni rapporti", elencanco le passate critiche a Renzi per le relazioni con Riad.