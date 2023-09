G20, Biden incontra tutti i leader tranne Giorgia Meloni

G20, Biden-Meloni : nessun incontro tra i leader

Al G20 di New Delhi Biden ha incontrato tutti i leader presenti tranne uno: Giorgia Meloni. A scriverlo è l’inviato del New York Times Peter Baker. Per l’Italia la notizia è stata rilanciata da Repubblica che spiega come non ci siano spiegazioni specifiche sul motivo.

Quando il capo della Casa Bianca è in viaggio, c’è sempre un pool ristretto di giornalisti che lo segue 24 ore al giorno, per poi inviare informazioni costanti a tutti gli altri colleghi accreditati, che in quel preciso momento non possono partecipare alle attività del presidente perché l’accesso è limitato. Quindi Baker dal Vietnam ha spedito un’informativa a tutti, dove si legge che l’Italia è uno dei pochi paesi con cui non ci sono stati colloqui specifici diretti tra i leader.

Il messaggio dice: “Secondo la Casa Bianca: al vertice del G20, il presidente Biden ha parlato con i leader dei seguenti paesi, in un ordine non particolarmente motivato: Canada, Australia, Brasile, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Nigeria, Francia, Regno Unito, Germania, Cina, Arabia Saudita, India, Bangladesh, Argentina, Sudafrica, Corea del Sud, Giappone, Turchia, Comore”.

La presidente del Consiglio è stata ricevuta alla Casa Bianca il 27 luglio scorso, e Biden ha apprezzato in particolare la sua fermezza sull’Ucraina.