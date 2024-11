Autonomia, Gasparri (FI) ad Affaritaliani.it: "La Consulta invita ad approfondimento su punti che anche noi avevamo individuato"

"Avevamo sempre sottolineato l'importanza della garanzia dei Lep e avevamo costituito una commissione formata dai presidenti di regione di Forza Italia, dai capigruppo e da esperti per seguire l'iter di questo provvedimento e la sua concreta attuazione"



"Forza Italia è favorevole alle riforme che renderanno più moderna l'Italia: premierato, riforma della Giustizia e delle autonomie", afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo azzurro al Senato Maurizio Gasparri sull'autonomia regionale differenziata, dopo il parziale stop della Consulta e alla luce della parole di oggi del presidente della regione Calabria, di Forza Italia, Roberto Occhiuto. "Avevamo sempre sottolineato l'importanza della garanzia dei Lep, livelli essenziali delle prestazioni, e avevamo costituito una commissione formata dai presidenti di regione di Forza Italia, dai capigruppo e da esperti per seguire l'iter di questo provvedimento e la sua concreta attuazione. Quindi, riteniamo che la sentenza della Consulta confermi la conformità costituzionale ma inviti a un approfondimento su punti che anche Forza Italia aveva attenzionato e individuato. Continueremo a lavorare per migliorare il testo, per renderlo rispettoso dei diritti di tutti come abbiamo sempre auspicato. Il tutto con l'esame della nostra commissione che era già stata costituita da tempo e che oggi ha una materia molto importante di lavoro, esaminando la sentenza quando uscirà e le conseguenti iniziative da assumere in sede parlamentare. Il cammino prosegue", conclude Gasparri.

Occhiuto: "Sull'autonomia avevo avvisato, aumenta le disparità" - Sull'autonomia "avevo detto di non fare tutto di fretta, di non approvare una riforma di notte: in un clima e in un Parlamento infuocati, sarebbe apparsa ancora più discutibile di come era, e come è accaduto avrebbe compattato tutti gli avversari sul referendum". Lo spiega in un'intervista al Corriere della Sera Roberto Occhiuto, governatore della Calabria e vicesegretario di Forza Italia, dopo la sentenza della Consulta sull'autonomia. "Purtroppo è servita la Consulta. Ma non è una sconfitta - prosegue -, anzi può essere una grande opportunità per la maggioranza, se si avrà la saggezza di fare le cose perbene". "Se la si lascia intatta, non essendo incostituzionale, potrebbe essere sottoposta a referendum. Non credo proprio ci converrebbe andarci - prosegue -. Se invece ricominciamo a lavorarci seguendo le indicazioni della Corte, evitiamo il referendum e soprattutto consegniamo al Paese una riforma che può servire a tutti i cittadini italiani, del Nord e del Sud". In un'intervista a La Stampa Occhiuto rimarca: "a me pare che ovunque nel centrodestra si invocasse un po' di prudenza in più. È evidente a tutti che l'accelerazione imposta alla Camera sia stata fortemente voluta dalla Lega". Quindi "uno a zero" per Forza Italia "direi. Avevo chiesto una moratoria al centrodestra per non mettere altra benzina sul fuoco, invece ci sono state accelerazioni inopportune", conclude.



