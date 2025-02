Gasparri: "L'ANM tenta di schedare i magistrati, pratica stalinista da Germania Est. Andrebbe denunciata"

"La rivista di Magistratura Democratica diretta da Nello Rossi pubblica scritti di attivisti ultrà dell'ambientalismo che sono protagonisti di episodi discutibili"

"I fatti dimostrano che continua l'uso politico della giustizia", afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. "Berlusconi è mancato nel giugno del 2023. Ci accusavano di polemizzare sulla giustizia solo per difendere il suo ruolo. Lui è stato la più grande vittima dell'uso politico della giustizia e il più grande perseguitato dai magistrati politicizzati. Ma oggi, che lui non c'è più, la questione si ripropone ancora nella sua drammaticità. Dal senatore Esposito del Pd a Renzi a Salvini e per tanti altri vediamo procedimenti che si risolvono con troppa lentezza in assoluzioni, archiviazioni o ammissioni di errori da parte della Magistratura. Ma l'errore continua".



"C'è ancora uno che ritiene che Berlusconi abbia fatto delle stragi. Una vicenda assurda e mi chiedo perché questa persona sia ancora nella Magistratura. La rivista di Magistratura Democratica diretta da Nello Rossi pubblica scritti di attivisti ultrà dell'ambientalismo che sono protagonisti di episodi discutibili. Per Delmastro prima il pubblico ministero chiede l'archiviazione poi l'assoluzione, ma viene condannato a otto mesi. La Magistratura è il primo problema di questo Paese. Non va riformata, va rifondata", sottolinea il presidente dei senatori azzurri.



"La lettera di arruolamento nello sciopero dell'ANM che chiede dati personali a singoli magistrati e, di fatto, tenta di schedarli, viola ogni principio costituzionale e ogni elementare regola della privacy. Questa schedatura di massa della Magistratura è una pratica stalinista. Che andrebbe denunciata. Invece stanno tutti zitti, per primi i magistrati che non condividono questo andazzo e che per viltà tacciono. La schedatura di massa proposta dall'ANM va impedita. Ne parlerò in Parlamento. E' un atto allarmante che ci richiama il film 'Le vite degli altri’ sulla Germania Est", conclude Gasparri.



Leggi anche/ Giustizia, il Pd attacca Meloni: "Il governo vuole la riforma per evitare sentenze sgradite" - Affaritaliani.it