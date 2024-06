"Gay nei forni crematori". Candidato sindaco di Dx si ritira dal ballottaggio

Torre Annunziata, il candidato sindaco Carmine Alfano si ritira dopo le frasi choc

Carmine Alfano ha deciso di ritirarsi dal ballottaggio per diventare sindaco di Torre Annunziata (Napoli). Il candidato del centrodestra era finito nella bufera nei giorni scorsi per una sua frase choc: "I ricchioni brucino nei forni crematori". Dopo il terremoto politico innescato ad questa frase è arrivata la scelta di fare un passo indietro: "Non votatemi", ha detto Alfano in una conferenza stampa in cui ha annunciato la sua volontà di uscire dalla sfida. Nei giorni scorsi, l'Espresso aveva diffuso alcune registrazioni durante i dialoghi tra il primario e i tirocinanti di Urologia dell'Università di Salerno durante le quali Alfano avrebbe utilizzato termini dispregiativi e pesanti.

Registrazioni che gli sono costate anche la revoca dell'incarico di professore dall'Ateneo salernitano. Nel pomeriggio di ieri Alfano ha convocato una conferenza stampa in cui ha annunciato la sua decisione di ritirarsi definitivamente dal ballottaggio. Resta in corsa, dunque, solo il candidato di centrosinistra Corrado Cuccurullo, in attesa del voto dei prossimi 23-24 giugno è comunque già virtualmente nuovo sindaco di Torre Annunziata.