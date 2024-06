"Ricchioni? Brucino nei forni crematori". Candidato sindaco di Dx nella bufera

Torre Annunziata, il primario candidato sindaco registrato dai suoi specializzandi: frasi omofobe

Nuova bufera politica sul centrodestra, un candidato sindaco è stato accusato di comportamenti omofobi. Si tratta di Carmine Alfano, che dovrà sfidare al ballottaggio i prossimi 23-24 giugno Corrado Cuccurullo del centrosinistra. Il primario e direttore della scuola di specializzazione di Chirurgia Plastica di Salerno, sarebbe stato registrato dai suoi studenti. Questo - riporta La Stampa - è quanto denuncia l'Associazione liberi specializzandi (Als) che si è rivolta a L'Espresso per diffondere quanto, a suo dire, "avviene all'interno della scuola".

Als e L'Espresso - prosegue La Stampa - riportano alcune frasi attribuite a Carmine Alfano tra cui: "In America vanno di moda i ricchioni, qui esistono gli uomini e le donne, i binari non esistono", e ancora "tutti quanti là dentro, nel forno crematorio a Cava de' Tirreni e abbiamo risolto il problema". I discorsi sarebbero stati registrati da giovani specializzandi che si dicono "stanchi di vessazioni continue, minacce e un clima tutt'altro che professionale". "Sono sconvolgenti le frasi di Carmine Alfano, primario a Salerno e candidato sindaco per la destra a Torre Annunziata, che inneggia ai forni crematori per gli omosessuali. FdI, Forza Italia e Italia Viva prendano le distanze: queste non sono opinioni, sono crimini d'odio. Basta", dice sui social Alessandro Zan, deputato e responsabile Diritti del Pd.