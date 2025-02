Voto in Germania, le reazioni in Italia. Salvini festeggia Afd, Tajani esulta: vincono i popolari

Voto in Germania, Salvini festeggia il grande risultato dell'estrema destra

Le elezioni in Germania lasciano pochi dubbi sul vincitore, il Cdu di Merz ha trionfato con il 28% dei voti, sarà certamente l'erede di Angela Merkel il prossimo cancelliere, l'estrema destra di Afd diventa il secondo partito ma non sfonda, si ferma al 20%. Male l'Spd di Scholz, il partito dell'ex cancelliere scende al 16% e ora dovrà cercare un accordo con il Cdu di Merz per entrare in maggioranza. Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani: "La Cdu/Csu ha vinto: i Popolari saranno alla guida del nuovo governo tedesco" e "continua il trend vincente dei partiti del Ppe, vero argine alla deriva populista".

Per il ministro degli Esteri l’Europa deve "diventare soggetto politico, economico e militare unico: possiamo farlo insieme alla Germania guidata da Merz. Forza Italia è pronta a collaborare". Ma il 20% all’estrema destra di Afd fa esultare anche Matteo Salvini: "Il cambiamento vince anche in Germania! Afd raddoppia i voti, nonostante attacchi e menzogne della sinistra: stop a immigrazione clandestina e fanatismo islamico, basta con le eco-follie, priorità a pace e lavoro, Europa da cambiare radicalmente".

Matteo Renzi, leader di Italia viva, ammette che "la destra di Musk e Salvini fa risultato straordinario, ma non quanto le aspettative e non governa. Il numero che bisogna chiamare oggi è quello di Merz". E poi punge Meloni: "I primi viaggi del nuovo cancelliere saranno a Parigi e Varsavia, non a Roma". Dai 5 stelle, Vittoria Baldino: "Il mondo sta scegliendo i conservatori perché sono più bravi a fare leva sulle paure, ma presto ci renderemo conto che anche questa è un’illusione, con la paura non si affronta il futuro". A sinistra, il primo a intervenire è Nicola Fratoianni (Avs): "L’avanzata dell’estrema destra è una pessima notizia". Ma è "straordinariamente positivo il risultato della Linke che raddoppia i voti ed è nettamente prima tra i giovani".