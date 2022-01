Quirinale, Gianni Letta bacchetta Berlusconi: "Non a interessi di parte"

"Guardare agli interessi generali del Paese"



Siluro indiretto di Gianni Letta a Silvio Berlusconi. Ricordando David Sassoli alla camera ardente allestita in Campidoglio, Letta ha affermato che occorre guardare agli interessi del Paese e non a quelli di parte. Traduzione: Berlusconi rinunci alla corsa, di parte, al Quirinale e cerchi un'intesa che difenda gli interessi generali del Pese.



LE DICHIARAZIONI - "Il clima che si respirava l'altro giorno quando è stato commemorato David Sassoli in Parlamento era veramente straordinario, di serenità e di armonia, di desiderio da tutte le parti di contribuire a guardare agli interessi del Paese e non alle differenze di parte, una grande lezione, un grande contributo, se con lo stesso clima i grandi elettori, parlamentari e non, procedessero all'elezione del presidente della Repubblica David avrebbe un grandissimo merito". Lo ha detto Gianni Letta a margine della visita alla camera ardente allestita in Campidoglio per David Sassoli.