Giorgia Meloni, la risposta a un’inchiesta di Domani sui suoi genitori

Giorgia Meloni, la risposta un’inchiesta di Domani sui suoi genitori

"Non so nulla della società in Spagna e anche mia madre non ne rammenta nulla. E confermo di non aver avuto alcun rapporto con mio padre da quando ero ragazzina, né li ha più avuti mia madre", ha detto Giorgia Meloni a Domani in merito all'inchiesta del giornale sui genitori della premier.

"Perché se gli illeciti non ci fossero, come io sono certa che sia, allora quale è l’obiettivo di questo presunto scoop? Ve lo dico io. Mettere un po’ di fango nel ventilatore e accenderlo - sottolinea Giorgia Meloni - Sperando che, comunque vada, un po’ di fango rimanga attaccato. Colpire tutte le persone che mi sono vicine, che mi vogliono bene, a una a una, giorno dopo giorno. E farmi perdere la calma, la lucidità, nella speranza che faccia qualche passo falso. Ma non accadrà, perché io so esattamente chi sono"

La premier aggiunge: "Sono una persona onesta e libera, e mi sono convinta che sia proprio questo a farvi impazzire. Perché significa che nella vita si può fare qualcosa di grande senza doversi comportare in modo squallido o compiacere persone meschine. Qualcosa che altri, evidentemente, non possono rivendicare con la stessa forza".

"Fatevene una ragione, mi vedrete camminare sempre a testa alta", conclude Giorgia Meloni.