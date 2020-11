Giuseppe Conte al Tg5: ormai c'è feeling con Berlusconi...

Il premier Giuseppe Conte si fa intervistare al Tg5: è la seconda apparizione in tv in pochi giorni, dopo essere stato ospite di Otto e Mezzo su La7. Conte non appare spesso in tv, anzi, ma ormai, dato il feeling instaurato con Silvio Berlusconi, il presidente del Consiglio accetta l’invito del telegiornale e Mediaset spalanca le sue porte. Anche Rocco Casalino, portavoce del Premier, ha reclamizzato l’evento.

"Oggi è stato dato un bel segnale importante da tutte le forze politiche, anche dalle forze di opposizione. Oggi la politica ha dato un segno di unità a tutta la comunità nazionale", ha detto Conte al Tg5. "Sono ben lieto di questa giornata perchè nell'ultimo passaggio parlamentare ho detto che il tavolo rimane aperto: auspico che questo dialogo nel rispetto dei ruoli vada avanti, pur nella distinzione dei ruoli. sarebbe un bene per il paese".

"E' necessario fare ancora sacrifici, non possiamo abbassare la guardia, sarà un Natale diverso, ma non possiamo ritrovarci con alto numero di decessi e con un nuovo stress sulle strutture sanitarie", ha ricordato il presidente del Consiglio.