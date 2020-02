Giustizia, Bonafede: "Italia Viva è isolata. Acceleriamo, i veti non passeranno"

"L'isolamento di Italia viva è totalmente irragionevole" e "la politica dei veti non serve agli italiani": lo ha affermato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in un'intervista al Corriere della Sera in cui ha lamentato di aver subito "anche offese personali" per il testo sulla prescrizione.

"Dispiace, quando in un governo che dovrebbe lavorare in squadra, c'è una forza politica che si isola", ha affermato il Guardasigilli pentastellato, "detto questo stiamo parlando di una riforma che tutti gli italiani ci chiedono per accelerare i tempi della giustizia. Non ci possono essere veti e chi li pone dovrebbe poi spiegare ai cittadini che sta bloccando una riforma fondamentale. Si lavora insieme, ci si confronta, ma la politica dei veti non serve agli italiani".

Sulla possibile mozione di sfiducia di Iv nei suoi confronti, Bonafede ha detto di non voler commentare "voci di corridoio": "Ciascuno fa quel che ritiene e si assume le proprie responsabilità, quando l'argomentazione diventa provocazione, il modo peggiore di rispondere è caderci".