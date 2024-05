Gli italiani: no ai militari in Ucraina. Salvini: "Dialogo e diplomazia"

Salvini ad Affaritaliani.it: "I leader europei che parlano di bombe e vogliono spendere altri miliardi in armi ci spingono pericolosamente verso una terza guerra mondiale che dobbiamo evitare a tutti i costi"

La maggioranza netta e ampia degli italiani - pari al 67,2% - è contraria all'invio di militari a combattere in Ucraina come ipotizzato dal presidente francese Emmanuel Macron. Favorevole a un intervento militare diretto solo il 32,8% del campione. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2.01.

Non solo. Secondo il 65,7% del campio il presidente russo Vladimir Putin potrebbe avere in parte ragione nel conflitto in Ucraina e soltanto il 34,3% degli italiani lo considera un dittatore senza scrupoli.



IL COMMENTO AL SONDAGGIO DI MATTEO SALVINI



"Gli italiani, mamme, papà e nonni, non vogliono più guerre: il sondaggio di Affaritaliani è confortante e mi spinge con ancora più forza a ribadire il No della Lega all’invio di soldati italiani in Ucraina ipotizzato da Macron, Monti e altri guerrafondai". Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini commentando il sondaggio di Lab21.01 per Affaritaliani.it secondo il quale ben il 67,2% degli italiani è contrario all'invio di militari in Ucraina a combattere come ipotizzato da Emmanuel Macron e Mario Monti.



"I leader europei che parlano di bombe e vogliono spendere altri miliardi in armi ci spingono pericolosamente verso una terza guerra mondiale che dobbiamo evitare a tutti i costi. Come richiesto anche da Papa Francesco, che tornino protagonisti dialogo e diplomazia, l’Italia e l’Europa non sono in guerra con nessuno", conclude il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, Fratelli d'Italia cala ancora e scende sotto il 28%. Sostanzialmente stabili Pd e M5S. Balzo della Lega al 9,3% e tonfo di Forza Italia sotto l'8%. Stati Uniti d'Europa e Alleanza Verdi Sinistra oltre la soglia di sbarramento per le Europee del 4%. Siamo Europei (Calenda) al 4% esatto.