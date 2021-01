Governo, Ciampolillo: "Vaccino? Non serve. Il Covid si cura con la cannabis"

Lello Ciampolillo è il politico del momento. E' lui che ha indotto la presidente del Senato Casellati a chiamare la Var, per stabilire se il suo voto fosse valido o meno. L'ex 5s ha trattato fino all'ultimo secondo utile e poi ha deciso di appoggiare il governo Conte. In un’intervista a “La Zanzara “ su Radio 24 - si legge sulla Stampa - ha spiegato la sua filosofia: "La mascherina la uso, ma non è quella la soluzione. Io sono per il modello svedese, dove i morti sono pochi e non hanno fatto un giorno di lockdown. Questa è la mia idea. Spesso da noi si conteggiano come morti da Covid quelli morti in incidenti stradali e se tu hai avuto il Covid ad agosto e muori oggi, ti mettono come morto da Covid mentre hai un’altra malattia.

A Ciampolillo - prosegue la Stampa - piacerebbe sostituire Teresa Bellanova e guidare la politica agricola italiana, ma non gli dispiacerebbe anche diventare sottosegretario del ministero della Salute. Ma l'ex 5 stelle è anche no-vax. "No, il vaccino non lo farò. E sono per la libera scelta. Inoltre ad oggi ci sono delle evidenze di danni collaterali già pubblicate, paralisi facciali, ci sono anche delle morti. Non è la soluzione per uscire dal Covid. Bisogna puntare molto sulle difese immunitarie personali. Io sono vegano e ho difese immunitarie altissime. Io sono vegano e i vegani si difendono meglio dal Covid perché hanno difese immunitarie quasi perfette. A Conte ho consigliato di diventare vegano, l’ho suggerito per stare meglio". Infine ha consigliato al ministro Speranza di utilizzare la cannabis per curare il Covid.