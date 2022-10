Meloni ottimista, vertice del Cdx. FdI: "Scoglio Ronzulli? Nessuna criticità"

Governo, Meloni: ottimista, più tardi vertice con Salvini-Berlusconi

Con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi "ci vedremo più tardi, sono ottimista. Mi pare che le cose vadano bene, lavoriamo, lavoriamo, saremo pronti". Così la presidente Fdi, Giorgia Meloni, arrivando negli uffici del gruppo alla Camera.

Governo, Donzelli (FdI): lista ministri c'e'. Attesa incarico - "Non parliamo delle ipotesi dei ministri fintantoche' non ci sara' l'incarico da parte del Presidente della Repubblica. In quel momento scoprirete che la lista dei ministri e' pronta, e che c'e' serenita' nel centrodestra, c'e' compattezza e che tante parole sono state spese in questi giorni perche', ovviamente, c'erano da aspettare i percorsi istituzionali". A dirlo e' Giovanni Donzelli, ad Agora' Rai Tre. "Leggo che qualche giornalista, qualche commentatore dice 'Ecco, la Meloni perche' ancora non e' pronta?'. Noi siamo pronti. Semplicemente - sottolinea il deputato FdI - non possiamo andare a depositare la lista dei ministri perche' non c'e' un presidente del Consiglio incaricato".

Governo, Fazzolari: sulle Presidenze nessun problema, c'e' accordo - "Sulle presidenze di Camera e Senato non ci sono problemi, un accordo c'e'". Lo ha detto il senatore di Fdi Giovanbattista Fazzolari arrivando negli uffici di Fdi alla Camera.Fazzolari e' tranquillo anche sula formazione della squadra di Governo: "non ci sono crititicita'", spiega.

"Non ci sono mai state particolari criticità con gli alleati". Così il responsabile del programma di Fdi, Giovanbattista Fazzolari, arrivando alla Camera negli uffici del gruppo, rispondendo a chi glie chiedeva se nella notte si sia sbloccata la situazione sulla squadra dei ministri. "Superato anche lo scoglio Ronzulli? Veramente non ci sono mai state particolari criticità",