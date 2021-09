Governo, obbligo Green Pass dal 15 ottobre. Per lavoratori pubblici e privati

Governo, obbligo Green Pass dal 15/10. Per lavoratori pubblici e privati

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Preoccupano la variante delta che dilaga su tutto il territorio ed è sette volte più contagiosa del virus tradizionale e i possibili effetti del rientro a scuola degli studenti. Il governo ha deciso quindi di accelerare e da metà ottobre - si legge sul Corriere della Sera - il Green Pass diventerà decisivo per tutte le categorie di lavoratori, pubblici e privati. Nessuno potrà più accedere senza documento. Ci sono da sciogliere i nodi legati ad alcune categorie, in particolare enti di regolazione delle attività economiche, società partecipate e studi professionali, ma la scelta è compiuta: per entrare negli uffici e nelle fabbriche, sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza o per guidare autobus e taxi, bisognerà essere vaccinati almeno con la prima dose da 14 giorni, essere guariti nei precedenti nove mesi, avere un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

Il via libera dei governatori - prosegue il Corriere - arriva con il presidente della Conferenza delle Regioni, il leghista Massimiliano Fedriga, che chiede anche una modifica delle norme in vigore per non far scattare le chiusure dei locali pubblici in caso di passaggio in zona arancione: "I cittadini e le imprese hanno bisogno di certezze e le Regioni si stanno confrontando con il governo per ottenere la garanzia che le attività economiche possano rimanere aperte, per coloro che hanno il green pass, anche nel caso di passaggio in zona gialla o arancione".