"Governo più forte senza Berlusconi. Renzi non sarà il leader di Forza Italia"

Rotondi: "Il pallino è nelle mani di Giorgia Meloni, che da oggi ha una responsabilità in più"

Il governo "rischia di durare di più perché difficilmente questo Parlamento provocherà una crisi che sfocerebbe in elezioni immediate. Senza Berlusconi non sono pensabili maggioranze trasversali". Lo afferma in un'intervista ad Affaritaliani.it Gianfranco Rotondi, ex ministro nei governi Berlusconi e amico personale dell'ex premier e leader di Forza Italia.

Forza Italia sopravviverà alla morte di Silvio Berlusconi o rischia di sparire?

"Forza Italia é già cambiata da tempo. I partiti sono organismi umani, nascono, crescono, cambiano. Raramente muoiono, se ad essi corrisponde un’idea forte".

Antonio Tajani può essere il leader di Forza Italia?

"Mi sembra che sia anche di più, nel senso che il suo ruolo lo rapporta all’intera coalizione e alla nuova potenziale maggioranza europea".