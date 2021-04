Governo, Salvini attacca ma non lascia. "Il coprifuoco alle 22 non ha senso"

Covid, Salvini: Insensato insistere con divieti, fidiamoci di italiani - “Essere alleati leali significa dire, al premier come a un amico, quando secondo noi sbaglia. Insistere con coprifuoco, chiusure e divieti - quando i dati sanitari sono in netto miglioramento da giorni - non ha senso: il prossimo decreto a cui stiamo lavorando dovrà prevedere, nel nome del buonsenso, il ritorno alla vita, al lavoro, alle libertà. Fidiamoci degli italiani!”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante la segreteria politica.

Dl Covid, Salvini: Rinnovo coprifuoco non ha senso scientifico - "Non sono per le ipocrisie alla Orlando o alla Franceschini: tutte le Regioni ritengono che rinnovare il coprifuco fino alle 22 non abbia senso scientifico e sia devastante. Il rinnovo del coprifuoco non ha senso scientifico". Così il leader della Lega Matteo Salvini a SkyTg24.

Dl Covid, Salvini: Alleato leale ha dovere segnalare sbagli - "Un alleato leale ha il dovere di segnalare se si sbaglia". Così il leader della Lega Matteo Salvini a Sky Tg24.

Dl Covid, Salvini: Imbarazzi Lega fantasie giornalistiche, tutti per riaprire - "Imbarazzi degli esponenti della Lega? Sono fantasie giornalistiche: ho appena finito una riunione di due ore a cui hanno partecipato tutti, da Giorgetti ai sindaci e dove tutti hanno convintamente sostenuto le riaperture". Così il leader della Lega Matteo Salvini a SkyTg24.

Covid, Salvini: Sentirò Draghi per dl metà maggio - "Draghi l'ho sentito 5-6 volte prima del voto e credo lo risentirò nelle prossime ore: credo che nella prima metà di maggio ci sarà un altro decreto con meno chiusure e più riaperture". Così il leader della Lega Matteo Salvini a SkyTg24.

Governo, Salvini: Voteremo convintamente prossimo dl se riaperture - "Siamo lavorando per curare e restituire lavoro e libertà agli italiani. Penso che un alleato fedele, rispettoso e onesto abbia il dovere di dire se qualcosa non va. Contiamo di poter votare con convinzione il prossimo decreto che entro 10-15 giorni porterà in Cdm, se la situazione sanitaria migliorerà, delle riaperture. Che senso ha il coprifuoco alle 22? Nessuno". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti nei pressi del Senato.

Governo, Salvini: Credo che Draghi apprezzi lealtà e schiettezza - "Io penso che l'Italia si meriti rispetto, spero che in una quindicina di giorni si torni al buonsenso.Rapporto con Draghi? Credo apprezzi la lealtà, la schiettezza e la coerenza". Cosi il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti nei pressi del Senato. "Se tutte le regioni e tutti i comuni di ogni colore chiedono la stessa cosa allora non è un capriccio della Lega", ha aggiunto. "Noi abbiamo dato la fiducia al governo Draghi, non al governo Franceschini-Speranza", ha aggiunto.

C.destra, Salvini: Meloni protesta, noi dentro possiamo incidere - "A differenza della Meloni che ha scelto di stare fuori a protestare, dall'interno del governo noi possiamo incidere, se avessimo scelto di stare alla finestra a protestare evidentemente avremmo avuto modo di incidere zero". Così il leader della Lega Matteo Salvini a SkyTg24.

Covid, Salvini: Pd partito ipocrita, tradisce Comuni - "I sindaci del Pd e i governatori del Pd chiedono coraggio e riaperture. Se c’è un partito che sta tradendo i comuni italiani è un partito che per ipocrisia sui territori dice di riaprire e in Cdm impone la paura, la chiusura, il coprifuoco. Penso che l’Italia si meriti rispetto". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti nei pressi del Senato.

Covid, Salvini: Lega voterà sfiducia a Speranza? Leggo mozione e vedrò - "La Lega voterà la mozione di sfiducia a Speranza? Una cosa alla volta, prima la leggo e poi decido". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti.