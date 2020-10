Governo, torna spettro del rimpasto. Marcucci: “Si apra verifica sui ministri”

Governo, Marcucci (Pd): "Conte apra verifica su ministri"

"Il Presidente Conte valuti se i singoli ministri sono adeguati all'emergenza, apra la verifica, abbiamo bisogno di una maggioranza coesa. Ancora a lei l'onore di aprire all'opposizione, trovi lei il luogo dove confrontarsi costantemente con il Parlamento. Il Parlamento rappresenta il Paese, il Parlamento va ascoltato", è quanto dichiara il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci in replica all'intervento del Presidente del Consiglio.

Governo, Gelmini (FI): "Marcucci ha aperto la crisi?"

"Il capogruppo del Partito democratico al Senato, Andrea Marcucci, ha aperto di fatto la crisi di governo? La risposta alle sue domande retoriche e' ovviamente implicita: molti ministri non sono adeguati all'emergenza che stiamo vivendo, la maggioranza non e' solida, ed e' mancato il coinvolgimento del Parlamento e delle opposizioni. E' una realta' sotto gli occhi di tutti, e il centrodestra lo dice da tempo". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

Governo, Mirabelli (Pd): “Parlare di rimpasto è cosa fuori dal mondo”

“In una fase tanto grave per il Paese, in cui ogni sforzo va dedicato a sconfiggere il virus e la crisi, parlare di rimpasti appare una cosa fuori dal mondo. Gli italiani hanno bisogno di avere la certezza che il governo e la maggioranza si stanno occupando di tutelare la loro salute e l’economia. Il pd si è assunto questa responsabilità, chi pensa ad altro sbaglia”. Così il senatore Franco Mirabelli vice presidente dei senatori del Pd. Fa eco a Mirabelli anche la senatrice del Pd Roberta Pinotti: "Di tutto abbiamo bisogno oggi, tranne che di mettere in discussione il governo. Forse il presidente Marcucci intendeva dire che ognuno di noi, anche i ministri, devono dare il meglio in questa drammatica situazione. Mi parrebbe altrimenti lunare porre il tema di un rimpasto di governo, tanto piu' con il momento che il Paese sta vivendo”, ha concluso.