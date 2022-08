Il via la mattina del 17 settembre alle 10,30 con una tavola rotonda



Viaggiatori nel tempo. Il Grande Oriente d’Italia prepara le celebrazioni del XX Settembre e dell’Equinozio d’Autunno 2022

Il Grande Oriente d’Italia prepara le celebrazioni del XX Settembre e dell’Equinozio d’Autunno 2022. “Viaggiatori nel tempo” il titolo scelto per la manifestazione di quest’anno, alla quale sará dato il via la mattina del 17 settembre alle 10,30 con una tavola rotonda. Nel pomeriggio alle 18 é in calendario la performance del maestro Franco Ricordi, attore, regista e filosofo, grande studioso del Sommo Poeta, che racconterá “Dante nel grande viaggio” attraverso la sua Commedia. Seguirá alle 19 l’allocuzione del Gran Maestro Stefano Bisi.

Il 18 settembre dalle 9 alle 19 sará possbile visitare insieme al Fai (il Fondo per l’Ambiente italiano) la sede della Fondazione del Grande Oriente d’Italia a Villa il Vascello (nei prossimi giorni saranno fornite le coordinate). Alle 18 concerto del grande chitarrista Diego Campagna, che proporrá al pubblico un repertorio internazionale con brani di Leo Brouwer, di Antonio Lauro, Andrew York, Roland Dyens. Alle 18,20 si terrá la presentazione del libro di Carla Benocci “Il Vascello” (Edizioni Artemide).

La mattinata del 20 settembre sará dedicata alle commemorazioni al Gianicolo di Anita e Giuseppe Garibaldi e dei caduti della Breccia di Porta Pia.

Come ogni anno per il XX Settembre a Villa del Vascello sará presente come sempre l’Associazione Italiana di Filatelia Massonica.

La Tavola rotonda, la presentazione del libro di Carla Benocci e le visite del Fai sono eventi a cura della Fondazione del Grande Oriente d’Italia.