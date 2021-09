Green Pass, via libera della Camera. La Lega vota sì, ma molti assenti

Via libera della Camera al decreto sul Green pass. I voti a favore sono 259, i contrari 34 e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. La Lega, come anticipato da Affaritaliani.it, ha votato a favore assieme alle altre forze di maggioranza. Hanno votato contro FdI e Alternativa c'e'. Come visibile dal tabellone elettronico che registra l'esito del voto, molte le assenze tra i banchi della maggioranza, in particolare tra i dpeutati leghisti.