"I nipoti di Mussolini", arriva il libro dello storico inglese Broder

Da Almirante a Giorgia Meloni, David Broder esplora il legame tra il fascismo e l'attuale governo di Destra nel suo nuovo libro: 'I nipoti di Mussolini'

L'Italia repubblicana ha attraversato una complessa relazione con il proprio passato, e uno dei nodi più intricati in questo percorso è rappresentato dall'ombra persistente del fascismo. Tale ombra è stata esaminata approfonditamente in 'Mussolini’s Grandchildren (I nipoti di Mussolini)', il nuovo libro di David Broder, il primo tradotto in italiano. Nella sua attenta analisi, Broder mette in discussione la narrazione dei movimenti "postfascisti" italiani, che pur avendo legami evidenti con il fascismo del Ventennio, affermano di averlo relegato nel passato. Broder si immerge nel passato e nell'attualità per fornire una prospettiva completa.

A ottant’anni dalla fine del regime di Mussolini, ci troviamo di fronte a una realtà politica che pochi avrebbero previsto. Gli eredi politici del dittatore fascista, una volta considerati una infima minoranza, ora occupano una posizione salda al governo d'Italia. Dal modesto 2% delle elezioni del 2013, Fratelli d’Italia ha fatto un balzo sorprendente al 26% delle elezioni del 2022. Come si è giunti a questa situazione? Questa è la domanda centrale a cui tenta di rispondere "I Nipoti di Mussolini," un libro che getta luce su una storia complessa e ambigua, rivelando le radici fasciste di un movimento politico che insiste nel sostenere di essersi liberato del passato.

Da un lato, l'autore esamina il percorso storico dell'MSI (Movimento Sociale Italiano), il predecessore di Fratelli d'Italia, che non solo rifiutava la legittimità del nuovo Stato antifascista, ma è riuscito comunque a consolidarsi come una presenza significativa nella vita della Repubblica postbellica. Dall'altro lato, Broder esamina il presente, mettendo in evidenza gli ambigui legami tra il fronte parlamentare attuale (che garantisce ai "postfascisti" ruoli chiave nel governo) e le frange estremiste extraparlamentari, apertamente neofasciste.

Il quadro che emerge dal libro di Broder è tanto complesso quanto allarmante. Non solo Fratelli d’Italia ha mantenuto il suo controllo sulle sottoculture fasciste, ma ha anche abbracciato posizioni politiche più pragmatiche, amalgamando il razzismo e l'anticomunismo con il sostegno all'Unione Europea e alla NATO. Mentre le forze antifasciste nella società italiana sembrano indebolirsi, la missione di questo partito di estrema destra è chiara: riscattare il fascismo storico, legittimare i suoi eredi politici e spostare il terreno della politica tradizionale molto più a destra. Questa crescente minaccia antidemocratica nel cuore dell'Europa richiede un'attenzione urgente e un'analisi approfondita per comprendere l'Italia di oggi.

"I Nipoti di Mussolini" di David Broder è un libro di fondamentale importanza per chiunque voglia comprendere la complessa intersezione tra storia, politica e ambiguità che caratterizza il movimento politico rappresentato da Fratelli d’Italia. L'opera ci invita a riflettere sul passato e sul presente dell'Italia, aprendo una finestra critica sulla politica contemporanea e le sue implicazioni per la democrazia europea.