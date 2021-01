Il 51,4% degli italiani: urne subito. Il sondaggio dopo il voto in Senato

La maggioranza assoluta degli italiani, pari al 51,4%, ritiene che dopo la votazione sulla fiducia in Senato, nella quale il governo Conte ha ottenuto solo 156 voti a favore, si dovrebbe andare a elezioni anticipate il prima possibile. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi. Il 48,6% del campione non vuole le urne.

Nel caso in cui non si dovesse andare al voto anticipato, il 40,5% degli intervistati ritiene che la soluzione ideale sarebbe un governo guidato dal Centrodestra. Il 36,3% degli italiani preferirebbe invece un Conte ter mentre soltanto il 23,2% pensa che l'attuale esecutivo Conte II debba andare avanti.